Marsala: visite guidate alla scoperta di tre gioielli archeologici nascosti

Proseguono nel week end con gli orari estivi le aperture dei tre affascinanti siti del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, arricchite dalle visite guidate a cura degli archeologi di ArcheOfficina. Ogni fine settimana è un’occasione per immergersi nella storia, grazie a percorsi didattici pensati per valorizzare autentici tesori nascosti. La Chiesa di Santa Maria della Grotta si presenta come un piccolo gioiello barocco incastonato nelle antiche latomie romane. La sua atmosfera suggestiva, gli affreschi medievali e il contesto rupestre la rendono una delle mete più affascinanti. Il costo del biglietto è di €5 (ridotto €3,50 per under 18 e studenti under 26). Si trova presso l’Isolato Madonna della Grotta.

La Latomia dei Niccolini, nel cuore del giardino del convento dei Padri Agostiniani in piazza Sant’Agostino, è un viaggio nel tempo tra il III e il IV secolo d.C. Originariamente cave romane, furono poi adibite a necropoli dalla prima comunità cristiana. Il biglietto ha lo stesso costo della chiesa: €5 intero e €3,50 ridotto. L’Ipogeo di Crispia Salvia, situato in via Massimo D’Azeglio 41, è una camera funeraria ipogea databile tra il II e il III secolo d.C., decorata da vivaci affreschi simbolici e da un’iscrizione commovente dedicata alla giovane defunta. Il costo dell’ingresso è di €4 (ridotto €2,50). E’ possibile acquistare anche un biglietto cumulativo per visitare tutti e tre i monumenti al costo di €12 (intero) o €7 (ridotto). Le visite sono disponibili ogni sabato dalle 16 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, con partenze ogni ora a cura degli archeologi, fino a un’ora prima della chiusura. Un’opportunità per vivere il patrimonio archeologico di Marsala da una prospettiva unica e coinvolgente.