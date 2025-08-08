Marsala, il duro sfogo di un turista: “Amo la città, ma la spiaggia libera è uno scempio”

A Marsala torna per l’ennesima estate un turista affezionato che racconta con amarezza l’esperienza vissuta durante le sue vacanze nel 2025. Una vacanza desiderata, pianificata con cura e dal costo elevato, che però si è scontrata con la delusione legata alla mancata cura del litorale pubblico. “Anche quest’anno mi sono recato nella vostra splendida Marsala per godermi le meritate vacanze – spiega Mirco Marotta –. Ho pagato 818 euro di volo per due persone senza bagagli, a cui si aggiungono affitto auto, soggiorno ed extra quotidiani, cifre ormai proibitive per molti. Ma quello che più mi ha indignato è ciò che ho trovato in spiaggia”.

Spiaggia libera vicino il Lido Marina

La denuncia si concentra in particolare sulla spiaggia libera accanto al lido Marina (lato sinistro), che, a detta del turista, versa in condizioni inaccettabili: “Ho trovato una montagna di alghe, calcinacci, resti edili e mattoni. Uno scempio. Sono molto arrabbiato: non posso pensare di dover pagare anche 10 giorni di affitto ombrellone per godermi il mare. Il costo si sommerebbe al resto e diventerebbe davvero insostenibile”. Un appello diretto al Comune lilybetano, agli enti competenti e agli operatori del turismo: “Perché non viene garantita la pulizia delle spiagge pubbliche? Ci si lamenta della diminuzione dei turisti, ma come ci trattate? Noi spendiamo nei ristoranti, nelle attività del centro, facciamo sacrifici tutto l’anno per queste vacanze e veniamo ripagati con uno schiaffo”. Deluso, Marotta racconta che al Lido Marina si trovava tutto sommato bene, ma le condizioni della spiaggia lo hanno costretto a ripensare le sue scelte: “Ci toccherà spostarci, cambiare zona, forse addirittura località… città. E questo mi dispiace davvero tanto“. Una testimonianza che si fa portavoce del disagio di molti altri turisti, e che solleva interrogativi sulla gestione del patrimonio naturale di una città che vive o dovrebbe vivere, anche, di turismo.