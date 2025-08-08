Marsala, per l’apertura del terminal del porto occorre il parere della Regione

La Pro Loco ne ha richiesto l’utilizzo, ma l’ultima parola passa a Palermo.

Continua a rimanere chiuso il terminal collocato nel porto di Marsala. Sono passati anni dalla sua istallazione “chiavi in mano” fatta con tanta di cerimonia pubblica.

La struttura, posizionata accanto alla biglietteria e all’ingresso da cui si accede all’area di imbarco per le Egadi, dovrebbe servire ad accogliere i passeggeri in partenza. Oltre a sala d’attesa e servizi igienici, nel modulare è stato pure realizzato un infopoint. Il compito è passato al Demanio Marittimo – proprietario della struttura – che ha provvisto a trasferire il “Welcome Terminal” al Comune di Marsala che doveva provvedere a renderlo pienamente funzionale dotandolo di luce ed acqua. Abbiamo appreso che con delibera di giunta i lavori a carico del comune sono stati ultimati lo scorso giugno, con notevole ritardo rispetto ai tempi previsti e annunciati.

Le proteste delle associazioni di categoria. La proposta della Pro Loco.

Nel frattempo a parte le proposte e le proteste delle associazioni di categoria del settore turistico, con in testa l’associazione strutture turistiche, è trascorso molto più tempo. La scorsa primavera la Pro Loco di Marsala ha richiesto al comune la possibilità di utilizzo gratuito di parte della struttura per consentire le informazioni d’istituto. “Si tratta – ci ha detto la storica presidente della Pro Loco lilibetana Bice Marino– di una location che specialmente nella bella stagione consente di avere contatti con tantissimi turisti in partenza e in arrivo dalle Egadi, ai quali si possono fornire notizie sul territorio marsalese e sui siti da visitare”.

Intanto si è venuti a conoscenza che nella delibera che accoglie favorevolmente la richiesta della Pro Loco, vi è un passaggio obbligatorio da adempiere: avvero occorre il parere favorevole della Regione Sicilia sull’utilizzo della struttura. Richiesta che il comune ha provveduto ad inviare a Palermo. La speranza è quella che dalla Regione arrivi una risposta celere per consentire anche di recuperare il tempo perduto. Intanto nei giorni scorsi il sindaco di Marsala Massimo Grillo ha incontrato la presidente Bice Marino. “Mi ha spigato che occorre il via libera della regione e per quanto attiene il comune tutto l’iter burocratico è stato ultimato”. Nella delibera di giunta inoltre è previsto un bando per l’assegnazione di parte del locale, per collocarvi la biglietteria da e per le Egadi.