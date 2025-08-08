Marsala: incidente in monopattino, ragazzino finisce con fratture in ospedale

Le città vengono sempre più prese d’assalto dai monopattini, spesso usati impropriamente. Anzichè in centro o in zone meno trafficate, i monopattini girano indisturbati anche nelle strade principali dove la velocità è sostenuta, con grande pericolo per chi li guida ma non solo. E ieri mattina, intorno alle 12, è capitato quello che mai si vorrebbe sentire. Un ragazzino di 13 anni, era a bordo di un monopattino quando all’altezza del bar del Cacciatore di via Trapani, mentre svoltava sulla sinistra verso Dammusello, è stato travolto in pieno da una vettura, una Fiat grigio-metallizzata, che probabilmente non ha avuto il tempo di frenare, vedendosi arrivare improvvisamente il giovanissimo guidatore. Il ragazzino è finito, per l’urto, sul parabrezza dell’auto, frantumandolo. Sul posto è stata chiamata subito un’ambulanza del 118 che ha portato il ragazzo al Pronto Soccorso, dove i medici hanno diagnosticato un bacino rotto e un trauma cranico.