Incidente in un incrocio nel centro urbano di Marsala: moto contro auto

Un altro incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15, in via Mazzini. Una vettura, che transitava da via dello Sbarco, non ha dato la precedenza ad uno scooter che procedeva dritto dalla strada principale. L’impatto c’è stato, ma non violento anche se il giovane alla guida della moto, è rimasto ferito. A rilevare l’incidente la Squadra Infortunistica della Polizia Municipale che ha prontamente fatto intervenire l’ambulanza del 118 per le prime cure del caso al malcapitato. Sembra comunque che, a causa di alcune folte piante, la visibilità che per arriva dalla via dello Sbarco, non sia ottimale. Situazione che i Vigili urbani stanno monitorando.