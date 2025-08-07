Furti di uva a Marsala: “Tuteliamo gli agricoltori denunciando”

Nelle ultime settimane sono accaduti dei fatti incresciosi per i lavoratori del comparto agricolo e vitivinicolo. Sono pervenute al Comune di Marsala numerose segnalazioni da parte di cittadini e agricoltori riguardo furti notturni di uva, perpetrati addirittura con l’ausilio di vendemmiatrici meccaniche. Insomma, un sistema illegale e truffaldino ben organizzato.

Preoccupato dalla gravità della situazione e dalle perdite subite dalle Aziende locali, l’assessore all’Agricoltura Gaspare Di Girolamo ha prontamente avviato la procedura per sporgere denuncia alle Autorità competenti, al fine di intensificare i controlli nelle aree rurali maggiormente colpite. L’obiettivo è quello di garantire una maggiore sicurezza nelle campagne durante le ore serali e notturne, periodo in cui si registrano la maggior parte degli episodi. “Proteggere il lavoro degli agricoltori è una priorità assoluta – afferma l’assessore Di Girolamo -. Stiamo collaborando con le Forze dell’Ordine per contrastare questo fenomeno e tutelare il nostro territorio, invitando chiunque noti movimenti sospetti o abbia informazioni utili a rivolgersi prontamente agli organi di Polizia”.