Concerto Ermal Meta a Porta Nuova, modifiche alla viabilità nel centro di Marsala

In occasione del concerto di Ermal Meta – che si terrà questa sera a Marsala, in Piazza della Vittoria (ore 21.30) – la Polizia Municipale ha disposto modifiche alla sosta e circolazione veicolare nell’area interessata. In particolare, dalle ore 18 del 7 agosto e fino alle ore 1 del giorno successivo viale Isonzo resterà chiuso al transito veicolare. Non vi si potrà accedere né dal Lungomare Boeo né dalle altre altre strade confluenti (vie Garraffa, Sibilla, Delle Ninfe e Delle Sirene). Pertanto, chi percorre la via A. Diaz ha l’obbligo di proseguire la marcia e confluire sul Lungomare Boeo. I residenti in viale Isonzo, nonché gli esercenti e i titolari di passi carrabili sono autorizzati a percorrerlo fino alla via Garraffa.