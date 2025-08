La Marsala Volley debutterà a Costa Volpino in A2 il 6 ottobre

La Lega pallavolo serie “A” femminile ha ufficializzato il calendario della prima fase del campionato di serie A2: la regular season scatterà lunedì 6 ottobre e si concluderà domenica 18 gennaio. Le migliori quattro squadre di entrambi i raggruppamenti, al termine del girone di andata, disputeranno la Coppa Italia, invece, al termine della stagione regolare, le migliori cinque squadre prenderanno parte alla pool promozione, le restanti quattro faranno la pool salvezza. La Sigel Seap Marsala Volley debutterà il 6 ottobre in provincia di Bergamo, esattamente a Costa Volpino. Poi il turno di riposo, essendo il nostro girone composto da 9 squadre, prima di riprendere l’aereo in direzione Trento. Poi i tifosi azzurri dovranno attendere il 26 ottobre per vedere all’opera le ragazze di mister Giangrossi, quando al “Pala San Carlo” arriverà il Narconon Volley Melendugno. La trasferta in terra lombarda sarà la prima delle due sfide esterne che attenderanno in avvio di stagione la Sigel Seap Marsala: il 6 ottobre le azzurre saranno di scena al cospetto di una compagine ostica e, dopo il turno di riposo, affronteranno una delle formazioni pretendenti al salto di categoria. Dopo il debutto casalingo con le pugliesi del Melendugno, Varaldo e compagne voleranno nuovamente in Lombardia per affrontare il Casalmaggiore.

Come previsto dalla Lega, la giovane formazione del Club Italia giocherà tutte le gare sempre in trasferta, sia all’andata che al ritorno, e la Sigel Seap Marsala ospiterà i due match il 9 novembre, dopo il derby con l’Akademia Sant’Anna Messina, e il 4 gennaio 2026. Il girone di andata, quello che decreterà la classifica per poter approdare alla Coppa Italia, si concluderà il 23 novembre con la trasferta a Concorezzo, in provincia di Monza, dopo aver giocato il terzo match interno consecutivo il 16 novembre con la Smi Roma Volley. «Tutte le gare saranno impegnative – queste le parole del tecnico Lino Giangrossi – Il primo mese giocheremo tre gare in trasferta, solo una tra le mura amiche e, la seconda giornata di campionato, resteremo ai box. Nella parte finale del girone di andata, invece, avremo la possibilità di giocare tre partite interne, fondamentali per poi decretare la classifica al giro di boa. Con la nuova formula – spiega Giangrossi – sarà fondamentale conquistare più punti possibili fin dall’inizio e, solo dopo la prima parte di regular season, si scopriranno i reali valori delle squadre».