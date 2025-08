Marsala: milonga di Tango Argentino all’ex Base Aeronautica di Sappusi

L’estate tanguera continua a scaldare le notti marsalesi e sabato 9 agosto si terrà una serata a tema presso l’ex base aeronautica dello Stagnone, in contrada Spagnola 19 – Marsala (zona Sappusi). Un luogo a due passi dalla laguna, che si trasformerà in una vera e propria pista a cielo aperto, accogliendo tangueri di tutta la Sicilia. A rendere speciale la serata sarà la selezione musicale di TDJ Alessandro Scaglione. Nel mondo del tango argentino, la milonga è molto più di una semplice serata danzante. È un momento di incontro, condivisione e passione. È il luogo dove si balla, si ascolta musica, si socializza e si respira un’energia unica, fatta di abbracci, sguardi e complicità.

Non è necessario conoscere già i passi: partecipare ad una milonga significa anche lasciarsi ispirare, osservare, ascoltare e magari… fare i primi passi! Un invito aperto a tutti. È l’occasione perfetta per avvicinarsi a questa danza affascinante, ammirare le evoluzioni dei ballerini, ascoltare musica e magari, perché no, lasciarsi andare al primo abbraccio tanguero. Per maggiori informazioni: www.tangoapalermo.com.