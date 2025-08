Gli Zero Assoluto infiammano Marsala: un successo di pubblico e un segnale per la città

Un’altra serata da ricordare per Marsala, che ha accolto con entusiasmo il concerto degli Zero Assoluto a Porta Nuova, registrando un grande successo di pubblico e confermando il valore degli eventi musicali nel cuore della città. Dopo il recente live di Michele Zarrillo – organizzato da un imprenditore locale -, anche lo show di Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci ha richiamato una folla calorosa e partecipe, dimostrando che puntare su concerti e spettacoli non solo arricchisce l’offerta culturale, ma alimenta concretamente anche l’economia locale. Bar, ristoranti e locali del centro sono stati letteralmente presi d’assalto, creando un’atmosfera vivace che ha portato benefici a molte attività commerciali. È la dimostrazione che una città viva è anche una città che cresce, basta volerlo e organizzarsi.

Sul palco, gli Zero Assoluto hanno regalato un viaggio tra emozioni e ricordi, attraversando i successi che li hanno resi celebri sin dai primi anni 2000. Brani come “Semplicemente”, “Per dimenticare”, “Di te e di me”, “Sei parte di me” sono stati accolti da applausi scroscianti e cori da stadio, segno del legame ancora forte con il loro pubblico. Un’amicizia autentica, nata tra i banchi di scuola e cresciuta nel tempo, che oggi vive non solo sui palchi ma anche in radio, con il programma “Suite” su RTL 102.5. Marsala ha risposto presente, confermandosi città capace di accogliere eventi di qualità. Gli applausi erano tutti meritati, per gli artisti, per il pubblico e per una città che, quando vuole, sa davvero fiorire. Basta volerlo.