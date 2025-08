Stadio e rilancio dello sport: firmato il patto tra Comune, Marsala 1912 e Virtus Femminile

È stata presentata ieri mattina a Palazzo Municipale la convenzione per l’utilizzo dello Stadio “Nino Lombardo Angotta” da parte della Società Marsala 1912, in vista della stagione calcistica 2025/2026. Ma le novità non finiscono qui: la Giunta Grillo ha infatti deliberato anche l’assegnazione temporanea – per un mese – della struttura comunale di Villa Damiani, che sarà utilizzata dalla stessa Società per attività sociali e aggregative durante l’estate. E’ stato inoltre sottoscritto un “Accordo di Collaborazione” tra il Comune di Marsala, il Marsala Calcio 1912 e la Virtus Femminile Marsala, rappresentati rispettivamente dal sindaco Massimo Grillo e dai presidenti Angelo Casa (Marsala 1912) e Mario Ambrogi (Virtus Femminile). L’intesa delinea un progetto sinergico che punta al rilancio del calcio in città, mettendo al centro non solo l’attività sportiva, ma anche la promozione del territorio, l’inclusione sociale e la partecipazione giovanile.

“Quella di oggi è una giornata importante, una grande opportunità per la nostra città – ha dichiarato il sindaco Massimo Grillo -. Il nuovo progetto del Marsala Calcio merita il sostegno dell’intera comunità. Stiamo investendo su una visione che vede nello sport un motore di coesione sociale, promozione del territorio e orgoglio cittadino. L’Amministrazione sarà al fianco di questo percorso, con convinzione e senso di responsabilità”. Presenti anche gli assessori Ignazio Bilardello, con delega allo Sport, e Salvatore Agate con delega al Turismo. “Con la delibera di oggi e il protocollo d’intesa appena firmato – ha aggiunto Bilardello – facciamo un passo concreto verso il rilancio del calcio a Marsala. Ringrazio le Società per l’impegno assunto e per la volontà di contribuire, anche attraverso attività sociali e culturali, alla crescita del tessuto sportivo e civile della nostra città”. L’Amministrazione comunale conferma così la propria disponibilità a sostenere il nuovo corso delle Società calcistiche cittadine – maschile e femminile – nella convinzione che la sinergia tra pubblico e privato possa rappresentare un volano per la crescita della comunità. Il neo presidente azzurro Angelo Casa ha evidenziato come il Marsala sta lavorando per avere la disponibilità nel più breve tempo possibile, di Palazzo Halley, ex sede della Procura di Marsala, dove si stabilizzerà tutta la parte societaria nonchè alcune stanze per ospitare giocatori che arrivano da altre città, annunciando gli ultimi due acquisti nelle prossime ore. Non è mancata all’appuntamento neppure la coach Valeria Anteri, che guiderà il prossimo anno le azzurre anche nel Campionato di serie C.