Marsala: incidente all’incrocio in zona Porto, scontro autobus-moto

Un incidente si è verificato questa sera, intorno alla mezzanotte, nel centro urbano di Marsala. In un incrocio già pericoloso per altri scontri, anche mortali, un bus extraurbano, che stava per effettuare una manovra di svolta, regolarmente rispettando pare la segnaletica di precedenza, per la via Rosalie Montmasson (ex Mario Nuccio), si è scontrata con una moto di grossa cilindrata – un 150 di cilindrata della Honda – che procedeva a velocità sostenuta. L’autobus, che si era già immesso nella via, si è ritrovato la moto che è andata a sbattere su di esso e poi sulla vettura in transito dietro, macchina che stava anch’essa per svoltare nella Piazza Piemonte e Lombardo. Non c’è per fortuna nessun ferito, qualche escoriazione per il motociclista che per sicurezza è stato trasportato al Pronto Soccorso. Sul posto i Carabinieri per rilevare l’incidente.