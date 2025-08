Marsala: i gradoni del parcheggio comunale inaccessibili a causa della mancata cura del verde

Il parcheggio comunale di via Giulio Anca Omodei, a Marsala, è tornato pienamente operativo da un paio di mesi, dopo che per circa un anno il piano inferiore era rimasto chiuso per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza, che hanno previsto anche l’installazione dei nuovi estintori e di un nuovo impianto di videosorveglianza. Ancora una volta, tuttavia, ci ritroviamo a segnalare l’incuria dei gradoni che collegano il piano terra con la parte sottostante.

Pensata per il passaggio in sicurezza dei pedoni, quest’area risulta difficilmente accessibile, in quanto è nuovamente presente una folta vegetazione, che rende impossibile utilizzare la scalinata, costringendo i pedoni a salire e scendere dalla carreggiata utilizzata dalle vetture.

Quello del verde pubblico, purtroppo, continua ad essere un problema ricorrente a Marsala, con interventi di manutenzione ordinaria che vengono effettuati a distanza di troppo tempo tra loro, finendo per lasciare nell’incuria le diverse aree cittadine, con conseguente disagio per i passanti che si ritrovano a improvvisare arditi slalom lungo marciapiedi o scalinate del centro cittadino.