 I Fiori Blues ad Alcamo, recital di Coraci-Stassi

Venerdì 8 agosto alle 21, il Castello dei Conti di Modica ospiterà I Fiori Blues, recital in forma di fuga per voci e chitarra ideato e interpretato da Maria Teresa Coraci ed Enrico Stassi, un omaggio alla letteratura e alla condizione contemporanea, fra parole, musica e memoria. L’appuntamento, a ingresso gratuito su prenotazione, è promosso dall’Associazione per l’Arte con il patrocinio del Comune di Alcamo ed il sostegno dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Il titolo dello spettacolo si ispira a I fiori blu di Raymond Queneau e ne riprende lo spirito onirico e straniante. Come il Duca d’Auge nel celebre incipit del libro, anche i protagonisti si muovono in un presente incerto, attraversati da una sensazione di smarrimento. La scelta musicale e narrativa si propone come riflessione sullo spaesamento del nostro tempo, suggerendo un confronto intimo con ciò che è essenziale.

Un recital in forma di fuga per voci e chitarra, dove i due interpreti raccolgono “fiori” diversi, pagine di poeti e scrittori, figure del mito, monodie arcaiche, canti della tradizione siciliana e non, squarci di storia e storie di uomini e donne che escono dal percorso lineare del tempo, per diventare partitura dell’essere al mondo, con i temi universali che abitano la memoria collettiva. In sintesi, un racconto frammentato che attraversa epoche e sensibilità, i brani selezionati diventano “fiori” raccolti in una partitura che esplora i temi universali dell’essere umano: amore, solitudine, passaggio del tempo, resistenza. L’ingresso è gratuito su prenotazione. Prenota sul sito dell’Associazione per l’Arte: