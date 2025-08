“Vino Vivo 2025”, si è conclusa la seconda edizione a Petrosino

Due giornate intense tra degustazioni, incontri, intrattenimento e scambi tra produttori, appassionati, operatori e curiosi all’evento organizzato dal Comune di Petrosino con il patrocinio del Libero Consorzio della Provincia di Trapani e in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier di Trapani. Il format, diffuso nel centro storico e nella fascia costiera, ha proposto una formula in cui il vino è stato protagonista non solo come prodotto, ma come racconto di territori, pratiche agricole sostenibili e identità culturali:

“Vino Vivo vuole contribuire a rafforzare l’identità di Petrosino come polo del vino in Sicilia occidentale – precisa il sindaco Giacomo Anastasi – Eventi come questo valorizzano il nostro territorio in modo intelligente, mettendo al centro l’agricoltura sana, la cultura e l’accoglienza”.

I vigneti abbandonati e prospettive future

La seconda edizione di Vino Vivo ha preso inizio venerdì 1 agosto con il 1° Concorso Enologico di Sicilia “Vino Vivo, i bianchi della costa d’Occidente” che ha puntato i riflettori sui migliori vini bianchi prodotti nei comuni costieri di Trapani, Misiliscemi, Paceco, Marsala, Petrosino, Mazara del Vallo e Campobello di Mazara. Sempre nella giornata di venerdì, un momento significativo è stato il convegno “Rinascere dalla vigna. Prospettive future tra autenticità e territorio” dove sono stati affrontati i temi relativi ai vigneti abbandonati che possono portare alla rinascita produttiva, le peculiarità delle produzioni vitivinicoli nelle zone marine e nella costa petrosilena, i benefici di una DOC ben gestita con analisi sui modelli vincenti.

Sabato 2 agosto, i momenti clou sono stati i banchi d’assaggio, che hanno visto la partecipazione di centinaia di visitatori, tra wine lovers, ristoratori, enotecari, giornalisti e semplici curiosi, e la masterclass eno-sensoriale dedicata al Grillo. Al termine della masterclass sono stati svelati e consegnati i premi del 1° Concorso Enologico di Sicilia “Vino Vivo, i bianchi della costa d’Occidente”.