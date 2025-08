All’ospedale di Trapani prelievo multiorgano riuscito, salverà altre vite

Nonostante le difficoltà, la medicina va avanti anche in Provincia di Trapani. Un prelievo multiorgano è stato effettuato la notte scorsa nel presidio ospedaliero Sant’Antonio Abate. Il paziente era un 77enne ricoverato alla Terapia Intensiva dell’ospedale trapanese per una gravissima patologia cerebrovascolare e che in vita aveva esplicitamente espresso la propria volontà alla donazione di organi. Dopo le delicate procedure di accertamento della morte cerebrale che hanno visto la partecipazione di anestesisti, neurologi e della direzione medica di Presidio è scattata la complessa macchina organizzativa gestita e coordinata dalla responsabile dell’Unità operativa “Procurament di organi e tessuti” dell’Asp Trapani, Cristina Agozzino, che, in stretta collaborazione con il Centro Regionale Trapianti, ha condotto all’intervento finale del prelievo, eseguito dai chirurghi dell’ISMETT di Palermo, del fegato, dei reni e delle cornee, con la collaborazione di medici e personale sanitario della UOC di Anestesia e rianimazione (nella foto) e del complesso operatorio del Sant’Antonio Abate, insieme ai tecnici di neurofisiopatologia, che hanno tutti lavorato unitamente a questo obiettivo.

“Un grande ringraziamento va al paziente che ha mostrato in vita di avere maturato una profonda coscienza sociale – afferma Giovanni Ippati, direttore f.f. della UOC di Anestesia e rianimazione – che si è tradotta in questo gesto di grandissima generosità verso il prossimo, e alla famiglia che, sebbene in un momento di profondo sconforto e dolore, ha instaurato un rapporto di collaborazione con i medici, nel rispetto delle volontà del proprio congiunto”.