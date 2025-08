Marsala, modifiche alla viabilità per il concerto degli Zero Assoluto

In occasione del concerto a Marsala degli Zero Assoluto – che si terrà stasera in Piazza della Vittoria ore 21.30, (ingresso libero), la Polizia Municipale ha disposto modifiche alla circolazione veicolare nell’area interessata.In particolare, dalle ore 18, di questo pomeriggio e fino alle ore 1 del giorno successivo viale Isonzo resterà chiuso al transito veicolare. Non vi si potrà accedere né dal Lungomare Boeo né dalle altre strade confluenti (vie Garraffa, Sibilla, Delle Ninfe e Delle Sirene). Pertanto, chi percorre la via A. Diaz ha l’obbligo di proseguire la marcia fino al Lungomare Boeo. I residenti in viale Isonzo, nonché gli esercenti e i titolari di passi carrabili sono autorizzati a percorrerlo fino alla via Garraffa. QUI l’ordinanza.