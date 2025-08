A Pantelleria una via contro la violenza sulle donne: “Non voltarti”

La via A. Manzoni, 91, nel Rione San Giacomo, a Pantelleria, è diventata una galleria a cielo aperto. Alla presenza del sindaco Fabrizio D’Ancona, della Giunta e di tantissimi cittadini è stato svelato il murale dell’artista palermitano Andrea Buglisi, fortemente voluto dalla consigliera comunale Nadia Ferrandes. L’opera – realizzata in appena una settimana nonostante scirocco e maestrale – ritrae una figura femminile in bianco e nero, simbolo di memoria collettiva. Sul petto spicca il nastro rosso, emblema della lotta contro ogni forma di violenza sulle donne; lo sguardo fermo della donna sfida un corvo nero, metafora dell’inganno che non riesce a piegarla. Un arco giallo rimanda alla luce (e alla gelosia che spesso scatena l’odio), mentre il verde acqua richiama la nostra isola. Durante la cerimonia è stata ricordata Anna Elisa Fontana, giovane pantesca vittima di femminicidio, a cui l’opera è idealmente dedicata. Con “Non Voltarti” Pantelleria lancia un messaggio chiaro: guardiamo avanti, senza voltarci mai, e costruiamo insieme una comunità che ripudia la violenza.