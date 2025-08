Le Gorgoni incantano Marsala: spettacolo tra mito, arte e mistero _ VIDEO

Il 5 agosto 2025, presso la suggestiva cornice di Salina Genna a Marsala, va in scena “Le Gorgoni”, spettacolo teatrale che promette di coinvolgere il pubblico con una potente fusione di mito e contemporaneità. Sotto la regia di Alessia Angileri, che sarà anche in scena, lo spettacolo vede protagonisti Mariella Monteleone, Giorgia Albertini, Sergio Giacalone, Demetrio Rizzo, Martina Danubio e Alberto Ritondo. La storia prende ispirazione dal celebre mito delle Gorgoni, creature affascinanti e terrificanti della mitologia greca, intrecciando il fascino senza tempo delle antiche leggende con la sensibilità e la creatività artistica moderna.

Elemento fondamentale della rappresentazione è la musica dal vivo di Virginia Gold, capace di creare atmosfere suggestive che accompagnano le coreografie di Elisa Ilari e la scenografia di Davide Marino, contribuendo a immergere lo spettatore in un viaggio sensoriale profondo e totalizzante. L’intenso lavoro artistico del cast si traduce in una performance che alterna momenti di pura teatralità a passaggi danzati, per un racconto emozionante e sfaccettato.

Lo spettacolo si terrà in doppio orario, alle 19:00 e in replica alle 21:30, offrendo così a un pubblico più ampio la possibilità di vivere questa esperienza unica. I biglietti sono disponibili sia online che presso l’agenzia “I Viaggi dello Stagnone“. “Le Gorgoni” è un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro e della cultura, capace di emozionare e far riflettere sul significato archetipico del mito nella contemporaneità.