Ultimo giorno al Nido d’Infanzia di Sappusi: il ringraziamento di una mamma marsalese

Oggi è stato l’ultimo giorno al Nido d’Infanzia di Sappusi per alcuni dei nostri bambini. Un momento carico di emozioni, difficile da contenere, in cui malinconia e gratitudine si sono intrecciate in un abbraccio silenzioso.

Per molti di loro, e per noi genitori, si chiude un capitolo prezioso, lungo due (per alcuni anche tre) anni: gli anni più delicati e importanti, quelli in cui tutto comincia. E oggi si conclude anche il mandato della Cooperativa Le Garderie, che in questo tempo ha accompagnato le nostre famiglie con dedizione e cura.

Salutare non è mai facile. C’è sempre un velo di tristezza, un piccolo nodo in gola. Ma ogni addio porta con sé il valore del vissuto e la bellezza di ciò che si è costruito insieme.

A tutte le educatrici e assistenti, che ogni giorno hanno accolto i nostri figli con occhi attenti e cuore aperto, va il mio più sincero grazie. Non è semplice educare: richiede pazienza, ascolto, intuizione. Ma soprattutto, richiede amore. Un amore che non si compra e non si finge, ma che si trasmette nei piccoli gesti, nelle attenzioni quotidiane, nelle parole sussurrate all’orecchio per calmare un pianto.

Chi educa con amore lascia un segno profondo. Perché non si limita a prendersi cura, ma aiuta i bambini a scoprire chi sono, in un ambiente sicuro, gioioso, ricco di possibilità. E voi, care educatrici e assistenti, siete riuscite a fare proprio questo, andando oltre la professionalità: siete state presenza, ascolto, calore.

Per mio figlio, il nido non è stato solo un luogo di custodia. È stato un luogo di vita. Un luogo dove ha imparato a piccoli passi il valore del rispetto, della condivisione, dell’attesa e dell’empatia. Un luogo della lentezza, del tempo vissuto con intensità. Un piccolo mondo fatto di diversità, riflessioni, movimenti, corpi in ascolto.

Ricordo ancora quando, a soli otto mesi, ha varcato per la prima volta quella porta. Ricordo le sue prime esplorazioni, i primi sorrisi, le prime parole pronunciate anche grazie a quel contesto ricco e stimolante. Ogni passo, ogni conquista, ogni piccola ribellione è stata accompagnata con delicatezza e competenza da chi sapeva leggere tra le righe di un gesto o di uno sguardo.

Se oggi mio figlio è un bambino sensibile, solare, allegro, più empatico lo devo anche a questa equipe che ha saputo essere presenza discreta e guida sicura. L’alleanza autentica tra nido e famiglia ha fatto la differenza.

Oggi sembra un giorno triste. Perché lo è. Perché sappiamo che qualcosa cambierà, e anche i cambiamenti più giusti fanno un po’ paura quando si lascia qualcosa di bello.

Alla Cooperativa Le Garderie, alla coordinatrice Elisa Impiccichè, che da oltre 20 anni hanno messo professionalità e passione al servizio della nostra comunità marsalese, va un grazie profondo.

Mi auguro che la nuova gestione possa riconoscere il valore umano e professionale del personale che ha costruito tutto questo, per i nuovi bambini che entreranno, e per quelli che continueranno il loro cammino.

Concedetemi, infine, una riflessione personale: oggi ho sentito un dolore sottile. Come quando si chiude la porta di una casa in cui si è stati felici.

Con gratitudine infinita,

la mamma di Federico