Manutenzione strade, ad Alcamo interventi per oltre 2 milioni di euro

Massiccio intervento nelle strade comunali di Alcamo. La Giunta Surdi ha approvato il progetto di fattibilità tecnico/economico dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle sedi viarie di alcune strade urbane di particolare interesse per la circolazione; l’importo previsto dell’intervento è di € 2.100.000,00, mentre l’inizio dei lavori presumibilmente ad autunno inoltrato. “Interverremo sia per quanto riguarda la manutenzione che la sicurezza su tantissime strade di importanza fondamentale per la viabilità cittadina; si tratta di lavori attesi dalla cittadinanza per una viabilità più sicura ed una circolazione più scorrevole”, afferma il vice sindaco con delega ai Lavori e servizi pubblici, Alberto Donato.

Di seguito gli interventi previsti in questi tratti di strada:

Corso VI Aprile (da Chiesa Sant’Oliva a Via Pia Opera Pastore); Via Opera Pastore; Via Fusinato; Via Maria Riposo; Via Ludovico Corrao (Fino al primo tornante); Via Balatelle; Via Galileo Galilei; Via Francesco Crispi; Via Veneto (da Viale Europa al Corso VI Aprile); Via Jenner (Alta – da Viale Italia); Via Porta Palermo (da Piazza Bagolino al civico 68); Piazza della Repubblica.