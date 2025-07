Orestiadi di Gibellina nel ricordo di Andrea Camilleri e David Lynch

Continua con successo e qualità la rassegna Orestiadi di Gibellina. Questa sera, alle ore 21, l’omaggio del Festival delle Orestiadi ad Andrea Camilleri, nel centenario della sua nascita, al Baglio di Stefano (per poi proseguire sul Cretto con Luca Zingaretti il 31 luglio) con un doppio appuntamento tra teatro e musica: il testo di Andrea Camilleri, “Gran circo Taddei”, nella mise en espace di Alessio Piazza e l’omaggio musicale di Olivia Sellerio “Zara Zabara” con le canzoni scritte per Montalbano.

Sabato 26 e domenica 27 due progetti inediti pensati per le Orestiadi in esclusiva: sabato dalle 19,30 un progetto site specific dentro i diversi luoghi del Baglio di Stefano per mettere in scena l’arte con “Il racconto dell’arte, l’arte si racconta” e rappresentare quell’inscindibile dialogo tra teatro e arti visive, matrice da sempre del nostro Festival, affidato alle vocidi Carlotta Viscovo con “Il corpo della lotta”drammaturgia di Angela Demattè con lo scultore in scena Ettore Greco, e di Silvia Ajelli con “La parte per il tutto”di Manlio Santanelli; domenica alle 21 appuntamento inedito, tra musica, immagini e parole, per celebrare un regista visionario come David Lynch, a pochi mesi dalla sua morte (dopo la performance di N.A.I.P nell’anteprima del 28 giugno), sarà affidato a Roy Paci (Tromba e Live Electronics) accompagnato da Roberto De Nittis (Pianoforte), Francesco Pio Russo (Fagotto), Eusebio Getulio (Contrabbasso e Basso elettrico), Totò Nogara (Clarinetto e Basso Tuba) e Paolo Vicari (Batteria) al Baglio Di Stefano() che farà vivere, con la sua musica, il video dedicato al regista e i testi a cura di Umberto Cantone con la partecipazione degli attori Fabrizio Romano e Aurora Falcone.