Trapani: una rete di cittadini organizza una protesta contro l’inquinamento acustico

Contro il rumore derivato da musica trasmessa ad alto volume, proposta nei fine settimana (canzoni registrate o dal vivo), proveniente dai locali delle vie del centro storico di Trapani, una rete spontanea di cittadini ha deciso di agire, attraverso un’azione simbolica.

“Come forma democratica di protesta, nei confronti dell’inquinamento acustico prodotto dagli elevati e sgraditi livelli di rumorosità, che attenta alla qualità della vita dei residenti, risponderemo con una provocazione civile, che ci auguriamo porti a dei risultati”, scrivono nella nota diffusa agli organi di stampa.

Venerdì sera alle ore 23, dai balconi e dalle finestre di tutte le persone che aderiscono alla dimostrazione, si udirà un brano musicale trasmesso in contemporanea, “ben riconoscibile – scrivono i promotori dell’iniziativa – e usato come contrasto benefico contro la banalità di quanto trasmesso nelle strade”.

“Ricordiamo – scrivono ancora – che per legge, in presenza di un disturbo derivante da elevati livelli di rumorosità, il cittadino è tenuto a segnalarlo al sindaco del comune di riferimento, al fine di verificare il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico. A seguito degli insoddisfacenti risultati finora ottenuti a quanto stabilito dalla legge e dal buon senso, per una corretta convivenza di pubblico e privato in città, ci auguriamo che il nostro intervento serva a risvegliare la coscienza collettiva, e soprattutto ricordi a tutti e tutte che la musica è bellezza, arte, e godimento, non frastuono molesto. Infatti, il brano musicale scelto è di musica contemporanea, perché chi sta protestando contro i frastuoni cittadini non è contro la modernità e i giovani, anzi. La musica prevista è il famoso elogio alla Sicilia scritto da Pino Daniele, qui interpretato da Chick Corea/Steve Gadd/Christian McBride: è la Sicilia che vogliamo, custode della storia e della tradizione, ma aperta alle contaminazioni e al progresso. Purché nel rispetto delle regole e della reciproca tolleranza”.