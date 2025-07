Ad Alcamo il Partito Democratico entra in Giunta a sostegno del sindaco Surdi

Il Partito Democratico di Alcamo entra ufficialmente nella Giunta comunale del sindaco Domenico Surdi. Si apre così una nuova fase politica per la città, caratterizzata da un governo condiviso tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, orientato al rafforzamento dell’azione amministrativa e alla costruzione di un fronte progressista ampio e inclusivo e in base a quanto previsto anche a livello nazionale. “Abbiamo scelto di sostenere l’Amministrazione Surdi – dichiarano i componenti della Direzione cittadina del Partito Democratico – nella consapevolezza che, in questi anni, molte scelte condivisibili sono state portate avanti, pur non mancando occasioni di confronto critico. Oggi intendiamo contribuire con le nostre competenze e visioni a un rilancio dell’attività amministrativa, arricchendone i contenuti e rafforzando il progetto politico alla base del governo cittadino”.

Il Partito Democratico, inoltre, al fine di costruire una solida alternativa al centrodestra in vista della scadenza elettorale del 2027, si impegna a promuovere l’allargamento della coalizione verso un fronte civico e progressista, a recuperare il dialogo fattivo con tutti i movimenti civici cittadini e a ricostruire una necessaria coesione politica orientata al bene collettivo. “Saremo parte attiva nella ricomposizione di un campo largo, capace di rispondere alle esigenze della città e di valorizzare tutte le energie positive del territorio”, sottolineano i dem. Alla riunione della direzione ha preso parte l’onorevole Dario Safina, che ha condiviso con convinzione la scelta politica intrapresa, essendosi fatto promotore dell’interlocuzione con l’Amministrazione comunale già da oltre un mese. L’intero percorso è stato portato avanti in costante sinergia con la Segreteria provinciale del Partito Democratico, che ha seguito con attenzione tutte le fasi del confronto, esprimendo pieno sostegno all’iniziativa.