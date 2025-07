Piano Urbanistico, Alcamo punta su sviluppo costiero e inclusione

Il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) del Comune di Alcamo sarà presto discusso in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva. L’assessore alla Pianificazione e allo Sviluppo Economico, Mario Viviano, ha spiegato che il Comune sta rispettando le scadenze stabilite dalla Regione Sicilia e le direttive europee, in particolare la direttiva Bolkestein del 2006. Il Piano sarà presentato in aula corredato dei pareri favorevoli della Capitaneria di Porto e del Dipartimento Regionale dell’Ambiente – Demanio Marittimo, come previsto dall’iter di approvazione. Una volta approvato, il PUDM diventerà uno strumento urbanistico fondamentale per gestire le aree del demanio marittimo, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico e sociale. Sarà possibile, infatti, promuovere bandi per la concessione di spazi pubblici, incentivando l’attività degli operatori economici e migliorando la qualità dei servizi nella zona di Alcamo Marina. Secondo l’assessore Viviano, il Piano si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione della costa, già avviata con la realizzazione di alcune opere pubbliche e l’aggiornamento della pianificazione urbanistica. Si tratta di un piano che punta a migliorare la fruizione della costa, garantendo maggiore inclusività, decoro urbano e nuove possibilità di sviluppo per il territorio.

Tra le novità previste dal PUDM ci sono: