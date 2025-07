Alcamo in lutto: morto un vigile del fuoco di 42 anni

Un grave lutto ha colpito la comunità di Alcamo: Fabrizio Nigrelli, vigile del fuoco di 42 anni, è deceduto improvvisamente ieri mattina nella sua abitazione a causa di un malore. L’uomo, molto conosciuto e stimato, lascia la moglie e due figli piccoli. Chi lo conosceva lo descrive come una persona dal grande cuore, con un fisico allenato e sempre disponibile verso i colleghi e la cittadinanza. Molti dei suoi colleghi lamentavano in questi giorni la mole di lavoro per l’impiego soprattutto nello spegnimento di incendi sotto un caldo fortissimo e temperature fino a 40°, con carenza di personale che richiede più turni per lo stesso personale. Non si sa che a causare il malore sia stata la fatica sul lavoro o il troppo caldo, naturalmente, ma di certo sono concause che non si possono neppure escludere.

L’ultimo saluto a Fabrizio sarà dato questo pomeriggio alle ore 16.30 presso la Chiesa Madre di Alcamo, dove familiari, amici e colleghi si riuniranno per onorare la sua memoria. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo tra i suoi affetti più cari, ma anche all’interno del corpo dei vigili del fuoco, che oggi piange non solo un collega, ma un vero amico.