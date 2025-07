A Marsala il Movimento Uguaglianza per la Sicilia annuncia di avere un candidato sindaco

Il Movimento Uguaglianza per la Sicilia entra nel fermento politico marsalese senza giri di parole. Il partito guidato dal segretario Salvatore Rubbino, che vede tra le fila anche l’ex del Movimento Forconi Martino Morsello, Mario Figlioli (che con Vento Nuovo ha tentato la candidatura a sindaco nel 2020 per poi tirarsi indietro poco prima), Nicola Scavone, Antonio Augugliaro, Ignazio Ardagna ed Enzo Genna, si è riunito per discutere su come affrontare le elezioni amministrative del 2026 a Marsala. dalla riunione il direttivo ha deciso di formare due liste al fine di candidarle, una si chiamerà “Cavaliere d’Italia” e l’altra appunto “Uguaglianza per la Sicilia”.

“Il Movimento ha individuato una personalità marsalese da candidare a sindaco della città di Marsala, che sarà proposto con una successiva assemblea ai partiti del centrodestra e a tutti i movimenti civici aderenti per la adesione definitiva o eventualmente appoggiare altro candidato che sarà proposto da altri a maggioranza o all’unanimità” fa sapere il segretario Rubbino.