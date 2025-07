Rimozione pannelli in fibrocemento al Tribunale di Trapani: massima attenzione alla sicurezza

Sono iniziati i lavori di rimozione dei pannelli in fibrocemento contenenti amianto dalle facciate esterne del Tribunale di Trapani, precisamente sui lati sud ed est dell’edificio. L’intervento, di particolare delicatezza per la presenza di amianto, è stato affidato a una ditta specializzata nel settore, che ha elaborato un dettagliato piano di lavoro successivamente approvato dall’organo tecnico competente dell’Asp. Il piano è stato valutato idoneo a far fronte a ogni possibile pericolo, concreto o potenziale, per la salute dei lavoratori e dell’utenza. L’Azienda sanitaria provinciale ha sottolineato come le misure previste siano in grado di garantire la piena sicurezza durante tutte le fasi operative.

In un’assemblea, il personale interessato — lavoratori e rappresentanti sindacali — è stato dettagliatamente informato su ogni aspetto dell’intervento. All’incontro hanno preso parte altresì il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica, i tecnici responsabili (tra cui il coordinatore della sicurezza e il direttore dei lavori) e il medico competente, che hanno fornito informazioni tecniche e operative, chiarendo ogni dubbio. Particolare attenzione è stata riservata alla comunicazione delle modalità di rimozione dei pannelli in fibrocemento: è stato spiegato che le lastre in questione presentano una struttura compatta, non friabile, che non rilascia fibre di amianto a meno che non vengano danneggiate. La ditta incaricata utilizzerà tecnologie di ultima generazione per garantire una rimozione sicura, riducendo al minimo qualsiasi rischio di dispersione. È attivo inoltre un sistema di monitoraggio quotidiano, svolto da un’ulteriore ditta specializzata, per verificare costantemente che non vi sia alcuna diffusione di fibre nell’ambiente di lavoro. I risultati dei monitoraggi saranno condivisi regolarmente con il personale. È stato inoltre rivolto un invito ai rappresentanti dei lavoratori e alle organizzazioni sindacali affinché segnalino eventuali suggerimenti o osservazioni da trasmettere alla ditta esecutrice, nell’ottica di una tutela ancora più efficace della salute dei lavoratori.