Il comico marsalese Enzo Amato ci fa ridere su Rai 2. VIDEO

Nella puntata di “Facci ridere” su Rai 2, in onda ogni domenica sera, con la conduzione di Pino Insegno e Roberto Ciufoli, un volto noto per la Città di Marsala e per il Web. Il comico Enzo Amato, fondatore dei Trikke e Due Cabaret e del sito d’informazione Marsala Live, nonchè di tanti sketch su Tik Tok, Facebook e Instagram, ha partecipato nel gruppo del Sud – il programma vede dividersi aspiranti comici suddivisi tra Nord, Centro e Sud – e si è esibito nelle sue ormai famose gag. Enzo Amato raccoglie circa 200mila followers sui Social e negli anni è approdato in tv anche nei programmi di Fiorello su Rai Radio 2 e in onda su Rai 2. Amato ha convinto la giuria formata da Elenoire Casalegno, Teo Mammuccari e Giovanna Sannino.

GUARDA LA PUNTATA SU RAI PLAY