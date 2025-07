Cracolici a Trapani per la ‘mappatura della criminalità’. La mafia c’è ed è radicata. VIDEO

La Commissione regionale Antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, ha tenuto un incontro in Prefettura a Trapani per proseguire la mappatura sullo stato della criminalità organizzata in Sicilia. All’incontro hanno partecipato, oltre alla prefetta Daniela Lupo, anche il questore Giuseppe Felice Peritore, il comandante provinciale dei Carabinieri Mauro Carrozzo, il comandante provinciale della guardia di Finanza, Costantino La Vecchia e il capo sezione operativa della Direzione investigativa antimafia (DIA), Giovanni Renda. A seguire Cracolici ha incontrato il procuratore capo della Repubblica al tribunale di Trapani, Gabriele Paci e il il procuratore capo della Repubblica al tribunale di Marsala, Fernando Asaro per poi terminare la giornata con i sindaci della Provincia di Trapani per proseguire nel suo lavoro di ascolto degli amministratori siciliani sui problemi legati alla presenza della criminalità di stampo mafioso nel territorio.

