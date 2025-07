In Sicilia 32 milioni per attività culturali e sportive rivolte ai minori

Nuovo avviso, pubblicato dall’Assessorato della Famiglia e delle politiche sociali nell’ambito del Programma Fse+ Sicilia 2021/2027. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani dichiara: “Obiettivo di questo bando – aggiunge – è favorire l’acquisizione di conoscenze e la partecipazione attiva dei giovani attraverso interventi culturali, sportivi e sociali rivolti ai minori a rischio di esclusione, affinché nessuno rimanga indietro. Investiamo 32 milioni di euro per promuovere l’inclusione sociale e l’uguaglianza di opportunità tra i giovani dai 6 ai 16 anni appartenenti a nuclei familiari vulnerabili”.

“Il progetto – dichiara l’assessore della Famiglia e delle politiche sociali Nuccia Albano – si inserisce nell’ambito delle misure volte a promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e l’occupabilità, con particolare attenzione ai gruppi svantaggiati. In questa prospettiva, l’iniziativa rappresenta un impegno concreto per garantire a tutti i ragazzi un futuro più equo e sostenibile, offrendo loro servizi e programmi che favoriscano lo sviluppo personale, l’educazione, l’integrazione sociale, il benessere psicofisico e culturale, contribuendo anche ad aumentare le opportunità di accesso ai servizi di conciliazione tra vita familiare e lavorativa“. L’attuazione e la gestione amministrativa e finanziaria dell’intervento sono affidate al dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali. Scarica l’avviso dal portale istituzionale della Regione a questo indirizzo.