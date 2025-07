Dalla “quindicina” della Madonna di Trapani tutto il programma delle feste patronali

E’ stato diffuso il programma dei festeggiamenti patronali a Trapani che avranno inizio il primo di agosto con l’avvio della “quindicina” alla Madonna di Trapani che si svolge con la visita al Santuario che resta aperto già all’alba per accogliere i pellegrini che arrivano non solo dalla città di Trapani ma dai paesi limitrofi e il 14 agosto a piedi anche da Cinisi. Il programma dei festeggiamenti riguarda anche la festa di Sant’Alberto degli Abati, patrono della città di Trapani dal XVI secolo e patrono secondario della Diocesi dal 2006 (7 agosto) e i riti che si tengono nel centro storico: dalla rievocazione dello “sbarco”, alla preghiera per i morti in mare fino alla processione del 16 agosto che chiude, con i giochi pirotecnici, i festeggiamenti.

La Madonna di Trapani, immagine sacra attribuita a Nino Pisano dalle leggendarie origini non è soltanto l’icona a cui è particolarmente legata la devozione dei trapanesi. La grande devozione che questa scultura ha suscitato nei secoli ne ha diffuso il culto in tutto il Mediterraneo, dalla Spagna a Malta, dalla Sardegna alla Francia al Belgio, dalla Tunisia al Marocco oltre che in diverse parti d’Italia, dalla Calabria alla Campania alla Liguria e nel nuovo continente, in Messico. In quest’anno santo 2025 inoltre sia il Santuario della Madonna sia la Cattedrale di Trapani sono luoghi giubilari dov’è possibile vivere il pellegrinaggio giubilare.

In occasione della quindicina sarà possibile seguire una speciale quindicina social nei canali digitali della Diocesi con delle brevi meditazioni guidate dal vescovo Fragnelli che quotidianamente dal primo agosto al 16 dello stesso mese daranno la possibilità ai fedeli di creare una sosta giornaliera di poco più di un minuto vivendo in comunione, insieme, questo tempo di festa e di preghiera in cui tante famiglie ritornano per le ferie estive e tanti turisti affollano il territorio diocesano. La Madonna di Trapani è patrona della Diocesi con decreto vaticano dal 1908. Prima, nel 1790, era già stata dichiarata patrona della città dal Senato e dal popolo, insieme a Sant’Alberto, che però era stato dichiarato patrono principale già alla fine del 1500.

“Ancora una volta la meravigliosa immagine della Madonna di Trapani ci invita a non abbandonarci alla rassegnazione e ci offre un modello di rinnovamento – dice il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli – due volti, della Madre e del Bambino, come icona della Chiesa trapanese. Si guardano a viso scoperto e con occhi limpidi; si riconoscono nella loro alterità, si amano in una relazione aperta ai volti della città e ai sentimenti della nostra gente. Vi trovi i volti dei migranti che arrivano spinti dal bisogno, i volti dei turisti affascinati dalle bellezze di questi luoghi, i volti dei trapanesi che vivono la difficoltà del quotidiano a motivo della crisi del lavoro, della fragilità della famiglia, della malattia, della mancanza di senso nella vita; i volti di ragazze e ragazzi imprigionati dal provincialismo asfittico o dalle varie dipendenze; ma sono anche i volti della solidarietà e dell’accoglienza, i volti di Maria di Trapani e di suo figlio Gesù che diffondono amore e speranza.

Nei cantieri sociali e pastorali che siamo chiamati ad aprire facciamo nostro il desiderio di papa Leone, quello di una Chiesa unita che diventa segno di unità e di comunione, fermento di un mondo riconciliato, lievito di pace nella società e tra i popoli – continua il vescovo – Trapani è una Chiesa crocevia del Mediterraneo, chiamata ad arginare gli interessi economici individualistici e a ‘contrastare la guerra mondiale a pezzi’. Tutto comincia dal nostro cuore. Ci illumini Giorgio La Pira quando dice – a Pasqua del 1970 – che ‘la grazia, forza trasformatrice del Risorto, sradica il peccato nell’anima e nel corpo dell’uomo e, perciò, sana ed eleva la persona umana, facendo del corpo umano la cattedrale di Dio’. accompagnino in questo proposito la protezione di Maria Santissima di Trapani e l’intercessione di Sant’Alberto – e conclude: buone feste a tutti”.

PROGRAMMA DELLE FESTE PATRONALI DI TRAPANI 2025

DALL’1 AL 16 AGOSTO 2025 – QUINDICINA in onore della MADONNA DI TRAPANI

Santuario “Maria SS. Annunziata”

ore 06.00 — 18.00 Quindicina in onore della Madonna di Trapani

ore 07.00 — 19.00 Celebrazione Eucaristica.

Chiesa Cattedrale “S- Lorenzo”

ore 18.00 Quindicina in onore della Madonna di Trapani

ore 19.00 Celebrazione Eucaristica

FESTA IN ONORE DI S. ALBERTO,

PATRONO DELLA CITTA’ E PATRONO SECONDARIO DELLA DIOCESI

MERCOLEDÌ 6 AGOSTO 2025

ore 10.00 (Santuario “Maria SS. Annunziata”) Celebrazione Eucaristica.

Rito della benedizione dell’acqua e del dono del cotone di Sant’Alberto.

ore 20.00: Trasporto della statua-reliquiario di S. Alberto dal Santuario alla Cattedrale.

Itinerario: Santuario, via Conte A. Pepoli, via Palma, piazza Nicolodi, viale Regione Siciliana, via G. Verga, (Parrocchia S. Alberto – Rione “S. Alberto”), via Salemi, via Marsala, via G. B. Fardella, piazza Vitt. Emanuele, viale Regina Margherita, piazza Vitt. Veneto (Consegna delle Chiavi), via Garibaldi, via Torrearsa, corso Vitt. Emanuele, Cattedrale.

ore 21.30 (piazza Municipio) Consegna delle chiavi della Città al Santo Patrono da parte del Sindaco Giacomo Tranchida.

GIOVEDÌ 7 AGOSTO 2025 – SOLENNITA’ DI S. ALBERTO

ore 09.30 (dalla Cattedrale) Sfilata dell’Ass. Tamburini Trapanesi “Trinacria”.

ore 11.00 (Cattedrale) Celebrazione Eucaristica.

Benedizione dell’acqua di S. Alberto e bacio della reliquia.

ore 19.30 (Cattedrale) Concelebrazione Eucaristica, presieduta da S. E. Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani.

ore 20.45 Processione della statua-reliquiario di S. Alberto (dalla Cattedrale al Santuario)

Itinerario: Cattedrale, corso Vitt. Emanuele, via Serisso, via S. Francesco, via Verdi, corso Vitt. Emanuele, via Torrearsa, piazza Saturno, piazza Scarlatti, piazza Sant’Agostino, via Biscottai (nel luogo dove apparve Sant’Alberto), via Carrara, corso Italia, via XXX Gennaio, piazza Municipio.

Preghiera conclusiva presieduta dal Vescovo di Trapani.

Trasporto della statua-reliquiario di S, Alberto al Santuario

Itinerario: piazza Vitt. Veneto, via Reg. Margherita, piazza Vitt. Emanuele, via G.B. Fardella, via conte A. Pepoli, Santuario Maria SS. Annunziata.

FESTA DI S. LORENZO

TITOLARE DELLA CATTEDRALE E PATRONO DEL QUARTIERE

DOMENICA 10 AGOSTO 2025

ore 11.00 (Cattedrale) Celebrazione Eucaristica e amministrazione del sacramento della Cresima.

ore 19.00 (Cattedrale) Celebrazione Eucaristica nella solennità di S. Lorenzo.

ore 21.00 (Casina delle Palme)Rappresentazione Teatrale, a cura dell’Ass. “Laurenziana”.

FESTA IN ONORE DELLA MADONNA DI TRAPANI

PATRONA DELLA CITTA’ E DELLA DIOCESI

MERCOLEDI 13 AGOSTO 2025 — NOTTE MARIANA

ore 21.00 (Piazzale Lazzaretto — Villa Nasi) Processione a mare con la MotoPesca “Colombo” ed i pescherecci e Arrivodella statua della Madonna di Trapani, accolta dalle Autorità.

Preghiera comunitaria alla Madonna con S.E. Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani. Segue il trasporto in Cattedrale.

Itinerario: Porto Peschereccio, via dei Marinai, via Carolina, piazza Gen. Scio, Corso Vitt. Emanuele, Cattedrale.

(in Cattedrale) Affidamento alla Madonna di Trapani.

GIOVEDÌ 14 AGOSTO 2025

ore 17.30 (Porta delle Botteghelle – Ossuna) Manifestazione in onore della Madonna di Trapani,

patrona della gente di mare. Momento di preghiera in suffragio dei pescatori, dei marittimi defunti e delle vittime del mare.

VENERDÌ 15 AGOSTO 2025 – SOLENNITÀ DI MARIA SS. ASSUNTA IN CIELO

ore 05.30 Pellegrinaggio a piedi dalla Cattedrale al Santuario, con S.E. Mons. Pietro Maria Fragnelli.

Itinerario: Cattedrale, corso Vitt. Emanuele, via Torrearsa, via Garibaldi, piazza Vitt. Veneto, viale Regina Margherita, piazza Vitt. Emanuele, via G.B. Fardella, piazza Martiri D’Ungheria, via Conte A. Pepoli, Santuario.

ore 07 – 08 – 09 – 10 – 11,15 e 12,30 (nel Santuario) Celebrazioni Eucaristiche.

ore 11.00 e ore 19.00 (in Cattedrale) Celebrazioni Eucaristiche.

ore 22.00 (dinanzi Palazzo Cavarretta) XVII Concerto “ai Santi Patroni” della Banda Musicale “Città di Paceco”, diretta dal M° Claudio Maltese.

SABATO 16 AGOSTO 2025 – SOLENNITÀ DELLA MADONNA DI TRAPANI

ore 09.30 (dalla Cattedrale) Sfilata del gruppo Tamburini Trapanesi “Trinacria”.

ore 10.00 (al Santuario) Concelebrazione Eucaristica, presieduta da S.E. Mons. Pietro Maria Fragnelli, vescovo di Trapani.

ore 11.00 (in Cattedrale) Celebrazione Eucaristica.

ore 12.00 (al Santuario) Supplica alla Madonna di Trapani.

ore 18.00 (Palazzo Cavarretta) Omaggio Floreale ai Santi Patroni della Città (da parte de VV FF. di Trapani).

ore 18.30 (al Santuario) Celebrazione Eucaristica

ore 19.30 (in Cattedrale) Concelebrazione Eucaristica, presieduta da S. E. Mons, Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani.

ore 20.45 Processione della statua della Madonna di Trapani

Itinerario: Cattedrale, corso Vitt. Emanuele, via Torrearsa, via Garibaldi, piazza Municipio, via XXX Gennaio, corso Italia, piazza Sant’Agostino, piazza Scarlatti, piazza Saturno, via Torrearsa, Casina delle Palme, viale Reg. Elena, piazza Garibaldi, viale Reg. Elena, via Gen. D. Giglio, via San Francesco, via Serisso, corso Vitt. Emanuele, Cattedrale.

ore 24.00 (piazza Vittorio Emanuele) Giochi Pirotecnici, a cura della Ditta “Bang Bang” di Trapani.

Le processioni ed i trasporti saranno accompagnate dalla Banda Musicale “Città di Trapani”.