Pre-allerta ondate di calore e incendi, massima attenzione in tutta la Sicilia

Le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono tali anche nelle prossime ore tanto da poter generare un incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce. Lo dice il bollettino della Protezione Civile che per tutta la giornata di oggi in Sicilia lancia il pre-allerta per rischio incendi e ondate di calore. Si consiglia naturalmente di non restare sotto il sole nelle ore più calde della giornata, di idratare la pelle e quindi di bere molta acqua; rispettare altresì l’ordinanza firmata dal Presidente della Regione siciliana Renato Schifani che prevede per alcuni lavori più pesanti e usuranti lo stop dall’attività nelle ore più calde per evitare rischi alla salute. I decessi in mare o sul lavoro per effetto delle ondate di calore, sono all’ordine del giorno. Attenzione alta quindi, da Trapani a Messina e rispettare infine anche le ordinanze di non accensione di fuochi per tutto il periodo indicato e quindi fino ad ottobre.