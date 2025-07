Criminalità in Sicilia, al Commissione regionale Antimafia arriva a Trapani

La Commissione regionale Antimafia dell’Assemblea Regionale Siciliana, presieduta da Antonello Cracolici, giovedì 17 luglio, sarà a Trapani per una giornata di incontri dedicata all’analisi della presenza mafiosa nella provincia e al confronto con le principali autorità del territorio. Si inizia alle ore 10.30 con una riunione alla Prefettura alla presenza della prefetta Daniela Lupo, del questore Giuseppe Felice Peritore, del comandante provinciale dei Carabinieri Mauro Carrozzo, del comandante provinciale della Guardia di Finanza Costantino La Vecchia e del capo della sezione operativa della Direzione Investigativa Antimafia, Giovanni Renda. Alle 12.30, i componenti della Commissione incontreranno i procuratori della Repubblica rispettivamente di Trapani e Marsala, Gabriele Paci e Fernando Asaro, per un confronto sull’azione giudiziaria nel contrasto alla criminalità organizzata.

Si riprende alle 15, quando la Commissione proseguirà il proprio lavoro ascoltando i sindaci dei comuni del Libero Consorzio Comunale. L’obiettivo è raccogliere direttamente dai rappresentanti istituzionali del territorio istanze, preoccupazioni e proposte operative per affrontare con efficacia le dinamiche criminali che condizionano la vita amministrativa e sociale di molte realtà locali. La Commissione ha avviato una mappatura aggiornata e concreta dello stato della criminalità in Sicilia e per sostenere le Istituzioni nella promozione della legalità e della sicurezza e per questo ha avviato una serie di incontri nei vari territori dell’isola.