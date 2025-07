Comitato Centro Storico Trapani: “Parcheggi ridotti, vivibilità a rischio”

Il Comitato Centro Storico di Trapani denuncia il peggioramento delle condizioni di vivibilità a causa della soppressione degli stalli di sosta riservati ai residenti. In una lettera inviata al sindaco e agli assessori competenti, il Comitato segnala che i cantieri e le concessioni stagionali di suolo pubblico hanno ridotto drasticamente i parcheggi disponibili. “Comprendiamo l’importanza dei lavori – afferma il presidente Alberto Catania – ma non possiamo accettare che il costo ricada sempre sui residenti. Trovare posto richiede anche 40 minuti, spesso lontano da casa”. Tra le criticità, la sparizione degli stalli gialli, ZTL senza controllo, confusione tra zone A, B, C e nessuna compensazione con stalli blu. Il Comitato propone l’abolizione delle sottozone ZTL e la conversione temporanea di stalli blu in spazi per residenti. “Viviamo ogni giorno l’impatto di queste scelte – conclude Catania – e chiediamo un cambio di rotta per tutelare chi abita il centro storico”.