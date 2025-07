Memorial “Nino Via”, il 18° quadrangolare si giocherà tra 4 Comuni

L’AICS Comitato provinciale di Trapani, anche quest’anno organizza il 18° Memorial “Nino Via”, torneo di calcio a 7 rivolto alle Amministrazioni comunali in ricordo del giovane trapanese che morì durante una rapina a mano armata compiuta nell’attività commerciale in cui lavorava, mentre cercava di fermare i rapinatori. Quest’anno al quadrangolare parteciperanno i comuni di Trapani, Erice, Custonaci e Misiliscemi. Le semifinali si giocheranno martedì 15 luglio e le finali venerdì 18 luglio alle ore 21 e alle ore 22 negli gli impianti sportivi del Forese. L’intento è quello di onorare la memoria di Nino Via, che con il suo gesto eroico è stato e rimane tuttora simbolo di lealtà, legalità e abnegazione, esempio di vita per i giovani, seme per una migliore società.