“A Trapani la politica è malata”, Nino Oddo (PSI) attacca il sindaco Tranchida

In un intervento dal tono critico e appassionato, Nino Oddo – già deputato trapanese e attuale vice segretario nazionale del Partito Socialista Italiano – traccia un’analisi severa dello stato della politica nel territorio trapanese. Oddo denuncia un clima sempre più deteriorato, segnato da delegittimazioni personali, scontri permanenti e un’incapacità diffusa al confronto civile, prendendo le mosse da un ricordo personale di stagioni politiche più rispettose:

“La politica nel trapanese è ammalata da tempo. Non è che da altre parti stia molto bene, anzi, ma qui ha il sapore ormai di un cibo avariato, indigesto. C’è una delegittimazione costante dell’avversario, una perenne criminalizzazione di chi la pensa diversamente, che rende impossibile un qualsiasi confronto pur su posizioni diverse. Non è stato sempre cosi. Ricordo il rispetto che c era nei confronti dei leader degli schieramenti avversi, e non mi riferisco solo alla Prima Repubblica, dove il livello dei protagonisti era ben altro. Ma anche dopo, ad Erice ad esempi,o io guidavo il centrosinistra in Consiglio con Sanges sindaco, ma anche a Trapani, con Buscaino sindaco, il livello era accettabile. L’arrivo di Tranchida a Erice ha cambiato le cose. Gli avversari erano “nemici”, perché componenti della “banda bassotti”, e in quanto tali da eliminare. Da lì è stata tutta una deriva che ha riguardato pure Trapani e Valderice, non a caso in comuni dove Giacomo esercita tuttora una forte influenza. Con il sottoscritto ha avuto 3 processi.

Ma non si contano le querele da lui presentate contro tutto e tutti. Al punto da fare dichiarare in un intervista al procuratore capo facente funzione, il dottor Agnello, che la Procura di Trapani era difatti impantanata nell’esame di querele politiche piuttosto che di vicende più importanti. Il clima avvelenato instaurato da Tranchida ormai è divenuto generale. A Valderice lo scontro politico, ad esempio sul porto di Bonagia, sempre annunciato come imminente e mai realizzato, è diventato oggetto di uno scontro permanente, fra i post comunisti che li albergano ancora e il sindaco stabile. A Trapani ormai è uno stillicidio di conferenze stampa fra Tranchida e l’avversario di turno, l’imprenditore Antonini. Dove come sempre c’è, secondo Giacomo, un complotto da sventare, che stavolta coinvolge ministri della difesa, ex prefetti, imprenditori. L’unica novità nel linguaggio che usa è la mancata citazione dei “poteri forti”. Del resto un dato è oggettivo, avviandosi a fare il sindaco per 30 anni, se c’è stato un potere forte in quest’area geografica questo è stato impersonato da lui“.

[ Nino Oddo ]