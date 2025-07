“Attenti alle false mail dal Ministero della Salute sul Fascicolo Sanitario Elettronico”

Il Ministero della Salute sta mettendo in guardia gli italiani da un nuovo tentativo di truffa online che tocca l’aspetto più importante degli individui: stanno circolando false email a nome proprio del Ministero, con il pretesto di mantenere attivo l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico. Si tratta di messaggi fraudolenti che invitano gli utenti a cliccare su un link e a inserire dati personali e bancari. Il Ministero chiarisce che non si tratta di comunicazioni ufficiali e invita a non cliccare, non fornire informazioni e cancellare subito la mail ricevuta. Cliccando su quel link appunto, si viene indirizzati a una pagina che chiede l’inserimento di un codice (presente nell’email) e, successivamente, dati personali e informazioni sulla carta di pagamento. Una strategia di phishing classica, ma confezionata con estrema cura, tanto da sembrare reale.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico è un servizio gestito a livello regionale che consente ai cittadini di consultare online la propria storia clinica. Referti, prescrizioni, ricoveri, esenzioni: tutto in un unico spazio digitale. Il sistema è sicuro e gestito attraverso canali ufficiali, come il portale del Ministero o i siti regionali. Nessuna richiesta di dati personali o bancari viene mai inviata via email, né tantomeno con link esterni non verificabili.

Ecco alcuni consigli utili su come evitare le truffe

Questi i segnali più comuni:

L’email arriva da un mittente sconosciuto o sospetto

Il tono è urgente o minaccioso (“servizio sospeso”, “verifica immediata”)

Viene chiesto di cliccare su link o inserire dati sensibili

Il linguaggio può contenere errori grammaticali o formule innaturali

Se hai ricevuto un’email sospetta:

Non cliccare su nessun link

Non inserire alcun dato

Eliminare subito il messaggio

Segnalare l’accaduto alla Polizia Postale

se già si sono fornite informazioni, contattare immediatamente la propria banca per bloccare eventuali operazioni non autorizzate.

er evitare raggiri simili: