Per il Marsala 1912 è Calciomercato, come succede in casa azzurra

Il Marsala 1912 si prepara ad affrontare il prossimo Campionato di Eccellenza con il nuovo corso a guida Angelo Casa con i primi movimenti di calciomercato. Dopo Giovanni Sferruzza, il primo nome giunto da due stagioni a Casteldaccia, a disposizione di Mister Filipppo Chinnici ci saranno anche altre new entry. Il marchigiano Tommaso Scuffia, difenderà i pali della squadra azzurra dopo una stagione al Favara, mentre Romito Bulades, classe 1997, è un altro giocatore d’esperienza, di ruolo centrocampista, che conosce bene la piazza avendo giocato tanti anni nel settore giovanile e nella Primavera del Trapani Calcio, anche in B. L’ultima stagione lo ha visto vestire la casacca del San Vito prima in Promozione e poi in Eccellenza. Un giovane si innesta in questi nomi di ‘lungo corso’, ovvero quello di Biagio Sinacori, classe 2006, che proviene dal Belice Sport in Prima Categoria.

Un altro arrivo di questi giorni – ma già in queste ore lo staff del presidente Angelo Casa si sta muovendo in uscita e in entrata – è quello di Vincenzo Miliziano, classe 2002, terzino destro in arrivo dal San Giorgio Piana e che sicuramente Mister Chinnici ha voluto portare con sè a Capo Boeo. Sembra infine che in queste ore la società ufficializzi anche l’arrivo di Francesco Corso, anche lui un ex Piana, ma per il momento proprio tra ieri e oggi sono stati tesserati anche Lorenzo Galfano e Giovanni Pace.