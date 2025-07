Marsala 1912, si accende il calciomercato: primi rumors

Il Marsala Calcio comincia a muovere i primi passi nella sessione estiva di calciomercato, e i primi rumors iniziano già a scaldare i tifosi. Secondo alcune testate sportive nazionali, il primo grande colpo della stagione sarebbe ormai a un passo: si tratta di Giovanni Sferruzza, attaccante classe 1997 reduce da un’annata da protagonista in Eccellenza con la maglia del Casteldaccia, con cui ha messo a segno ben 17 reti. Sferruzza, profilo molto apprezzato per la sua capacità di attaccare la profondità e fiuto del goal, rappresenterebbe un innesto importante per l’attacco azzurro, che punta a essere uno dei più prolifici del campionato.

La trattativa sarebbe in fase avanzata e la firma potrebbe arrivare nei prossimi giorni. La società del presidente Angelo Casa, dopo aver ufficializzato nei giorni scorsi l’arrivo del nuovo allenatore Filippo Chinnici, sembra intenzionata a costruire una squadra competitiva con l’obiettivo dichiarato di riportare il Marsala ai vertici del calcio siciliano così come ha dichiarato. L’arrivo di Sferruzza potrebbe dunque rappresentare il primo tassello di un progetto ambizioso, che mira a restituire prestigio e visibilità a una piazza storica come quella marsalese. Il calciomercato è appena iniziato, ma l’ambiente è già in fermento: i tifosi attendono con entusiasmo i prossimi sviluppi, sperando in una stagione da protagonisti.