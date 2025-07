A Mazara nasce il Nucleo Anti Inciviltà per punire chi abbandona i rifiuti

Ce lo aveva anticipato in una recente intervista l’assessore all’Ambiente di Mazara del Vallo, Giampaolo Caruso. Adesso ciò che era in programma per contrastare l’azione di abbandono dei rifiuti nel territorio è realtà: a Mazara nasce il Nucleo operativo di controllo “Anti Inciviltà”, una nuova struttura dedicata a contrastare gli episodi di degrado e l’abbandono di rifiuti, che continuano a compromettere l’ambiente soprattutto nei tratti di spiaggia libera. “Stiamo lavorando a una squadra più mobile e presente oltre alle telecamere”, aveva spiegato l’assessore Caruso ai nostri microfoni, “perché l’unico modo è cogliere questi incivili sul fatto. È triste dover controllare ogni angolo della città per punire chi si comporta da incivile, ma è così. Amministrazione e cittadini hanno entrambi il dovere di mantenere la città pulita, senza eccezioni, dal centro alle spiagge. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri sono al fianco dei cittadini per dare l’esempio e tenere la città pulita, ma serve collaborazione: fare la differenziata è semplice, basta volerlo”.

La linea annunciata dall’assessore Caruso era stata più che chiara: tolleranza zero. E in linea con questo impegno, l’Amministrazione comunale ha formalizzato il Nucleo Anti Inciviltà, nato dalla sinergia tra l’assessorato all’Ambiente e la Polizia Municipale, con l’obiettivo di effettuare controlli serrati sul territorio e arginare comportamenti scorretti. “Nonostante le intense azioni di pulizia quotidiana dei tratti di spiaggia libera e la disinfestazione effettuata nei litorali – ha spiegato l’assessore –, episodi di inciviltà con abbandono di rifiuti in spiaggia continuano a creare problemi di carattere ambientale. Pulizia e disinfestazione non bastano. Chiediamo la collaborazione di tutti i fruitori delle nostre spiagge e del nostro mare che sono le spiagge ed il mare di tutti e vanno curati e salvaguardati come casa nostra. Solo segnalando e bloccando gli episodi di inciviltà si potrà godere appieno delle nostre risorse naturali. Come amministrazione siamo impegnati in serrati controlli ed in sinergia tra assessorato Ambiente e Polizia Municipale abbiamo dato vita ad un nucleo operativo di controllo ‘anti inciviltà’ ma tutti noi dobbiamo divenire i guardiani del territorio, che è la nostra casa”.

Parallelamente, la ditta Evola Vito, incaricata dei servizi di pulizia e disinfestazione, ha effettuato nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 luglio un nuovo ciclo di disinfestazione nelle spiagge libere di Tonnarella e dei lungomare Hopps e San Vito. Per consentire l’operazione in sicurezza, è stato vietato sostare in spiaggia dalla tarda serata di domenica fino all’alba di lunedì. Contestualmente, l’impresa Iacono Service ha realizzato dalla notte di sabato 5 a lunedì 7 luglio interventi di disinfestazione adulticida e deblattizzazione su tutto il territorio comunale, inclusi tombini e caditoie. Una doppia azione con cui l’amministrazione ribadisce la volontà tenere pulita la città, invitando anche cittadini e turisti a fare la loro parte, da veri guardiani del territorio.