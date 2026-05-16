Formazione Scuola-Lavoro: l’ITET Garibaldi vola a Malmö grazie al PNRR

Trenta studenti dell’ITET “Garibaldi” sono partiti per Malmö per un’importante esperienza di mobilità internazionale. Il viaggio rientra nel progetto di alternanza scuola-lavoro finanziato dal PNRR: gli studenti seguiranno un percorso di alta formazione e di orientamento professionale presso strutture svedesi.

Nelle prossime settimane, il gruppo prenderà parte a un ricco programma di attività:

Un corso intensivo di lingua inglese presso un istituto partner, volto a consolidare le competenze linguistiche;

Un ciclo di visite aziendali mirate, per comprendere da vicino i modelli scandinavi di innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale;

Un’opportunità di scambio culturale in uno dei contesti più dinamici e multiculturali d’Europa.



Ad affiancare e supportare gli studenti in questo percorso formativo sarà il team di docenti accompagnatori, composto dalle professoresse Reina, Marino, Napoli e Tumbarello.

“Questo viaggio rappresenta un ponte concreto tra la scuola e il mercato del lavoro europeo”, commenta la dirigenza. “Investire sulle competenze linguistiche e trasversali dei nostri ragazzi, sfruttando al meglio le risorse del PNRR, è la chiave per offrire loro un reale vantaggio competitivo nel domani.”

La comunità scolastica augura buon viaggio e buon lavoro agli studenti e alle docenti.