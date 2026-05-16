Trapani, medici e avvocati insieme per un confronto sulla responsabilità professionale

Per la prima volta in provincia di Trapani, il mondo della medicina e quello del diritto si incontrano in un evento congiunto di alto profilo scientifico e professionale dedicato al tema della responsabilità sanitaria.



Il 22 e 23 maggio 2026, il Complesso San Domenico di Trapani ospiterà il convegno dal titolo “Responsabilità professionale tra medicina e diritto – Decisione clinica, rischio e tutela del paziente”, promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trapani, dalla Scuola di Formazione Forense “Avv. Pietro Drago” Trapani e dall’Ordine degli Avvocati di Trapani, con il patrocinio del Comune di Trapani e il contributo della FNOMCeO.



L’iniziativa rappresenta un momento storico per il territorio trapanese, perché porta attorno allo stesso tavolo due professioni fondamentali per la tutela della persona e della salute, favorendo un confronto concreto sui delicati temi della responsabilità professionale, del rischio clinico, delle decisioni sanitarie e delle garanzie giuridiche per il paziente.



L’evento nasce con l’obiettivo di creare un dialogo interdisciplinare stabile tra medici e avvocati, in un momento storico in cui la complessità delle questioni sanitarie richiede sempre più competenze integrate e capacità di collaborazione tra differenti ambiti professionali.

Nel corso delle due giornate, esperti del settore sanitario e giuridico approfondiranno i profili sostanziali e processuali della responsabilità professionale in ambito sanitario, offrendo strumenti di aggiornamento e riflessione sia agli operatori del diritto sia ai professionisti della salute.



“Due professioni, un obiettivo comune: la tutela della persona e della salute” è il messaggio scelto per accompagnare una manifestazione che punta a diventare un punto di riferimento per il confronto culturale e professionale in Sicilia occidentale. Responsabili scientifici dell’evento sono il dott. Filippo Mangiapane, l’avv. Salvatore Longo e la dott.ssa Sabrina Salvo.