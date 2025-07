Trapani Shark: tutte le date della Basketball Champions League

La Trapani Shark ha annunciato le date della prima fase della prossima Basketball Champions League. Tutto pronto per l’esordio europeo del club granata, che scenderà in campo per la prima volta in casa l’8 ottobre subito con il big match contro La Laguna Tenerife. Invece il 14 ottobre arrivano i turchi del Tofas Bursa. Il 28 ottobre la prima trasferta in casa degli israeliani del Bnei Herzliya, da definire la sede di gioco. Poi si passa al ritorno, iniziando proprio da questi ultimi attesi al PalaShark l’11 novembre. Dopodiché un mese di stop prima di tornare in campo prima a Tenerife, poi a Bursa, rispettivamente il 10 e il 16 dicembre.