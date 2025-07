Marsala, l’antica strada del parco archeologico dotata di nuovi corpi illuminanti

“Siamo felici di poter comunicare che tutto è pronto per il collaudo”. Con queste parole, la direttrice del Parco Archeologico di Lilibeo Marsala, Anna Occhipinti, in una nota stampa affronta l’argomento del viale centrale di Porta Nuova all’interno del parco la cui possibile riapertura ha creato numerose polemiche.



“Ieri sera sono, giovedì 3 luglio, state eseguite, con esito positivo, le prove di funzionalità. Finalmente l’antica strada romana del Parco Archeologico di Lilibeo Marsala si mostrerà in tutto il suo splendore grazie ai nuovi corpi illuminanti che prendono il posto del vecchio ed obsoleto impianto da tempo non più funzionante. E presto, in una grande festa che vedrà coinvolta la città, tutti insieme potremo ammirare la storica Plateia Aelia, gli spazi contigui alla biglietteria e la piazza antistante l’accesso al Parco che, con questo impegnativo intervento, finanziato dalla Regione Siciliana, vengono nuovamente valorizzati.



Un importante lavoro di squadra che, grazie all’impegno di tutti, ha reso possibile il raggiungimento di un risultato che si auspica possa essere esteso all’intero il Parco, perché tutta le aree archeologiche del PALM meritano l’identica attenzione, anche nell’ottica di una fruizione notturna e serale in piena sicurezza”. La direttricedel Parco Archeologico di Lilibeo Marsala, Anna Occhipinti, esprime la propria soddisfazione per il completamento dei lavori di illuminazione della storica Plateia Aelia e degli spazi contigui alla biglietteria e la piazza antistante l’accesso al Parco.