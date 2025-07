 Sabrina Pulvirenti, nuova commissaria dell’Asp di Trapani

Sabrina Pulvirenti, nominata nuova commissaria dell’Asp di Trapani. La nomina è stata firmata dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dopo le dimissioni di Ferdinando Croce, a seguito del caso dei gravi ritardi nella consegna dei referti istologici. In attesa della nuova nomina, la guida dell’Asp era stata affidata al direttore amministrativo Danilo Palazzolo che ha assicurato la continuità operativa in un momento delicato per la Sanità trapanese. Sabrina Pulvirenti, di origine romana, ha un lungo curriculum nel settore della Sanità pubblica. Attualmente direttrice generale dell’ASL di Matera e commissaria straordinaria dell’Istituto oncologico di ricerca IRCCS della Basilicata, ha ricoperto ruoli apicali in importanti enti del Servizio sanitario nazionale. Tra questi, spiccano le esperienze al Policlinico Umberto I di Roma e all’Ipa della Capitale, oltre ad altri incarichi di direzione strategica che ne hanno consolidato la reputazione di manager competente ed esperta.

