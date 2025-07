Concluso in Regione lo stage formativo per persone con disabilità visiva

Si è concluso lo stage formativo per centralinisti telefonici su sistemi informatici, promosso da I.Ri.Fo.r. Sicilia onlus, l’ente di formazione dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti. L’iniziativa ha coinvolto cinque giovani in un’esperienza di formazione professionale avanzata, progettata specificamente per favorire l’inserimento lavorativo di persone con disabilità visiva. Il corso, della durata di 200 ore, si è svolto presso il Servizio 16 del dipartimento della Funzione pubblica della Regione Siciliana. I partecipanti hanno acquisito competenze pratiche attraverso l’utilizzo diretto del centralino telefonico e dei relativi strumenti informatici, in un ambiente di lavoro reale.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’assessore della Funzione pubblica Andrea Messina e resa possibile grazie al protocollo d’intesa sottoscritto tra la dirigente generale del dipartimento Salvatrice Rizzo e la presidente dell’I.Ri.Fo.R. Maria Francesca Oliveri.Il percorso formativo è stato diretto e coordinato da Roberta De Simone, mentre la tutor Luisa Miceli ha rappresentato una figura di riferimento costante per tutti i partecipanti e ha garantito un accompagnamento personalizzato durante l’intero stage. «Questo stage rappresenta un esempio virtuoso di come la pubblica amministrazione possa farsi promotrice di inclusione vera – dice l’assessore Messina – Abbiamo creato un ambiente in cui professionalità e sensibilità si sono incontrate, valorizzando le competenze dei partecipanti e rafforzando la collaborazione tra istituzioni e terzo settore». Il successo dell’iniziativa ha confermato l’importanza di percorsi formativi mirati, capaci di coniugare competenze tecniche, contesto operativo e accompagnamento personalizzato, aprendo prospettive reali di autonomia e lavoro.