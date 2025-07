Secondo acquisto in casa Trapani Shark, arriva Timmy Allen

Dopo Jordan Ford, il secondo movimento in entrata in casa Trapani Shark, è l’acquisto di Timmy Allen giocatore americano proveniente dall’Ostende, squadra militante nel campionato belga. La società di basket di Valerio Antonini sta lavorando al massimo per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione che la vedrà per la prima volta nel corso della sua storia al via di una competizione europea, la Fiba Champions League. Timmy Allen, giocatore che ha disputato l’ultima stagione con la maglia dell’Ostende, ha conquistato il titolo di miglior giocatore del campionato belga. Allen è un’ala americana classe 2000 dotata di ottime capacità realizzative e buona propensione a rimbalzo. Il nativo di Mesa va a completare il reparto ali degli Shark nel quale figurano già John Petrucelli e Amar Alibegovic.

Nel corso della sua carriera universitaria, vissuta prima con la maglia di Utah e poi con quella di Texas, Allen ha fatto segnare una stagione a oltre 17 punti di media, dichiarandosi poi eleggibile per il draft del 2023. Dopo una buona Summer League con la maglia dei Memphis Grizzlies, il nativo di Mesa ha firmato in G League con gli Hustle disputando 46 partite a 9.5 punti di media. Nella stagione disputata in Belgio, Allen ha viaggiato a 20.2 punti di media con oltre 4 rimbalzi a partita, regalando il titolo alla sua squadra.