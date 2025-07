Tennis: le gemelle castelvetranesi Raineri Campionesse siciliane Under 14

Le gemelle Ariel e Vinus Raineri, 13enni di Castelvetrano si laureano campionesse regionali a squadre nell’Under 14 Femminile con il Tennis Club Palermo 2. Con loro anche la compagna di squadra Bianca D’Altilia. Finale lo scorso 27 giugno contro il Tc Siracusa che hanno giocato così la terza finale consecutiva conquistando il secondo titolo regionale consecutivo. La squadra del maestro Francesco Palpacelli conquista l’accesso alla fase di macro-area Sud, per poi accedere alla fase nazionale, dove si sfideranno le migliori otto squadre italiane.

Per le Raineri prossima tappa in Grecia per partecipare a un torneo del circuito Tennis Europe, per poi raggiungere la Svizzera e tornare in Italia in campo per la terza tappa del Next-Gen a Castel di Sangro, dove Ariel occupa attualmente il primo posto della classifica di Macro-area Sud e Vinus il terzo. Risultati che proiettano le giovanissime tenniste al Master nazionale riservato alle prime cinque giocatrici della graduatoria. Per Ariel e Vinus estate intensamente agonistica: a Ferragosto nuovo impegno Tennis Europe a Barcellona e il 1° settembre ai Campionati Italiani di Verona, per i quali hanno già staccato il pass.