A Mazara diversi stabilimenti balneari non rispettano le norme di sicurezza

A seguito dell’inizio della stagione balneare con l’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2025”, la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo ha intensificato i controlli lungo il territorio costiero del proprio compartimento marittimo, al fine primario di garantire la sicurezza dei bagnanti e dei diportisti. Diversi sono stati i controlli già effettuati presso gli stabilimenti balneari cittadini, parte dei quali sono stati sanzionati in via amministrativa per aver violato la nuova Ordinanza di Sicurezza Balneare riguardante la verifica dell’organizzazione di sicurezza predisposta dai gestori, in ordine a tutte le dotazioni di sicurezze necessarie per prestare le prime cure ai bagnanti in difficoltà, la presenza del personale addetto al salvamento ed altro ancora. Durante gli accertamenti, è stato constatato come alcuni stabilimenti fossero sprovvisti di quanto richiesto dall’Ordinanza, e per questo sanzionati e intimati ad adeguarsi prontamente alla normativa in parola.

L’operazione, annualmente coordinata e supervisionata a livello nazionale dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, è gestita a livello regionale dalle Direzioni Marittime (nello specifico quella di Palermo) e in ambito strettamente locale dagli uffici periferici della Capitaneria di porto. Grazie alla costante presenza, durante tutta l’estate, di personale della Guardia Costiera, sulle spiagge e sui luoghi ove si svolge la balneazione, si porrà particolare attenzione nel prevenire e, quando necessario, reprimere tutti quei comportamenti che possano pregiudicare la sicurezza in mare. La fase esecutiva dell’operazione, che coinvolgerà l’intero territorio costiero di Mazara del Vallo, si svolgerà attraverso un servizio dinamico e coordinato tra pattuglie a terra e a mare (n. 3 mezzi navali), e si concluderà il 21 settembre prossimo. I controlli continueranno nei prossimi giorni lungo la costa di giurisdizione, al fine di garantire la sicurezza dei bagnanti, e per verificare eventuali violazioni alla normativa di settore da parte dei diportisti, dei titolari degli stabilimenti balneari riservando analoga attenzione alle attività poste in essere in spregio della normativa del settore della pesca che causano ingenti danni all’ambiente marino e costiero. La Guardia Costiera ricorda che in caso di emergenza in mare è sempre attivo, su tutto il territorio nazionale, il “Numero Blu 1530”, un servizio gratuito per il cittadino, grazie al quale è possibile comunicare con il Comando della Capitaneria più prossimo alla località da cui viene effettuata la chiamata di emergenza, anche se questa avviene da telefonia mobile.